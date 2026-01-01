Gegründet 1947 Mittwoch, 28. Januar 2026, Nr. 23
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
28.01.2026 / Ausland / Seite 7

Ein kleiner Sieg im Sudan

Freude in Dilling: Armee beendet monatelange Belagerung der Stadt durch Paramilitärs. Kämpfe dauern andernorts an

Ina Sembdner
In den Nachrichten werden diese Bilder nicht zu sehen sein, westliche Journalisten findet man im Sudan eher nicht: Nachdem die ­Sudanesische Armee (Sudanese ­Armed Forces, SAF) am Montag ­erklärt hatte, die Blockade um die Stadt Dilling in Südkordofan durchbrochen zu haben, strömten die Einwohner auf die Straßen, »singen und tauschen Grüße aus«, wie es der sudanesische X-Account Sudanese Echo beschrieb – »während das tägliche Leben nach Monaten, die von Bewegungsein...

