Während der wohl rechte Solinger Brandanschlag vom März 2024 inzwischen aus der öffentlichen Erinnerung verschwunden sein dürfte, schlägt die nur wenige Monate darauf erfolgte Messerattacke immer noch Wellen. Wegen der Nachbeben hat die NRW-Flüchtlingsministerin Josefine Paul am Dienstag ihren Rücktritt erklärt. Den Schritt begründete die Grünen-Politikerin in Düsseldorf mit der »zunehmenden Polarisierung« um ihre Person. Der 43jährigen wird vorgeworfen, nach dem mu...

