Gemischte Gefühle

Beinahe ehrfurchtsvoll hatten Jünger des ehemaligen Aue-Trainers Pavel Dotchev dessen Initialen groß vor seiner Trainerbank aufgemalt, mit Kreide. Also nichts für die Ewigkeit? Weit gefehlt. Denn obwohl »PD« schon seit Ende 2024 nicht mehr die Geschicke des Vereins aus dem Erzgebirge lenkt, bleiben zumindest seine Taten auf ewig in dessen Annalen und in den Herzen der Fans. Zu drei verschiedenen Amtszeiten prägte der umtriebige und dienstälteste Trainer der dritten ...

Artikel-Länge: 2986 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.