Gegründet 1947 Dienstag, 27. Januar 2026, Nr. 22
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
27.01.2026 / Thema / Seite 12

»Ihr seht uns nicht, Ihr kennt uns nicht«

Das Leben der Berliner Widerstandskämpferin Margarete Kaufmann endete im Holocaust. Heute ist sie fast vergessen

Cristina Fischer
Sie war eine eigenwillige, kreative und lebenslustige junge Frau. Als eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen der illegalen Kommunistischen Partei in Berlin wurde sie mit fünfzehn Jahren Zuchthaus bestraft und als Jüdin höchstwahrscheinlich in Auschwitz ermordet. Heute ist sie praktisch vergessen. Daran hat auch eine Gedenktafel an dem Haus in Berlin-Mitte, in dem sie zuletzt gewohnt hatte, wenig geändert. Margarete Kaufmann, im allgemeinen Grete genannt, und ihr jüng...

Artikel-Länge: 21389 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe