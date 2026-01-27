Die letzte Runde der von der Militärdiktatur in Myanmar veranstalteten Wahlen ist am Sonntag über die Bühne gegangen. Gewählt werden konnte aber nicht überall landesweit – 65 Städte und Gemeinden, rund jede fünfte, waren wegen des anhaltenden Kriegs zwischen den Truppen der Militärjunta und verschiedenen bewaffneten Organisationen von der Abstimmung ausgeschlossen. In weiteren Orten fiel sie wegen Kämpfen kurzfristig aus. Schon in Runde eins und zwei Ende Dezember u...

Artikel-Länge: 2261 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.