Die Tötung des Krankenpflegers Alex Pretti durch einen Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE am Sonnabend in Minneapolis hat landesweit Empörung ausgelöst. Die Regierung rechtfertigt die Erschießung damit, dass Pretti bewaffnet gewesen sei und eine Gefahr dargestellt habe. Der 37jährige war zwar im Besitz einer Waffe, unmittelbar vor den tödlichen Schüssen war sie ihm jedoch abgenommen worden, wie Videos beweisen, die von Umstehenden aufgenommen wurden. Präsident ...

