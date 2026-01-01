Gegründet 1947 Mittwoch, 28. Januar 2026, Nr. 23
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
28.01.2026 / Thema / Seite 12

Ertrinken oder verdursten

Drastischer Anstieg des Meeresspiegels und zunehmender Mangel an Trinkwasser. Über die katastrophalen Folgen des Klimawandels

Eike Andreas Seidel
Sieben Meter unter dem Meeresspiegel haben französische Forscher kürzlich eine Mauer aus Granit gefunden, 150 Meter lang und etwa 7.000 Jahre alt. Ein Jahrhundertbauwerk, wohl gedacht als Sperrbauwerk gegen den steigenden Meeresspiegel. Der damalige Anstieg war wohl doppelt so schnell wie heute – etwa ein Meter im Leben eines Menschen (heute sind es geschätzt zwischen 30 und 50 Zentimetern). Genützt hat es schon damals wenig. Noch in diesem Jahrhundert werden ganze ...

