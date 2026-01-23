Gegründet 1947 Freitag, 23. Januar 2026, Nr. 19
23.01.2026 / Feminismus / Seite 15

Gleichstellung nicht mit Südkoreas Männern

Rechte Medien haben die Minimalforderungen der Frauennationalelf des Landes verzerrt, um sie zu diskreditieren.

Martin Weiser, Soeul
Diese Woche machte die Meldung Schlagzeilen, ein Teil von Südkoreas Frauenfußballnationalmannschaft habe vor vier Monaten mit Boykott gedroht, sollten die Nationalspielerinnen keine Businessflüge wie ihre männlichen Kollegen bekommen. Dabei ist das eigentlich eine Falschmeldung vom Herbst, die der rechte Medienkonzern Chosun Media lanciert hatte, und die offenbar dazu gedacht war, Kritik an der Behandlung der Frauenmannschaft vom Tisch zu fegen. Als Quellen dienten ...

