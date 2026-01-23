Diese Woche machte die Meldung Schlagzeilen, ein Teil von Südkoreas Frauenfußballnationalmannschaft habe vor vier Monaten mit Boykott gedroht, sollten die Nationalspielerinnen keine Businessflüge wie ihre männlichen Kollegen bekommen. Dabei ist das eigentlich eine Falschmeldung vom Herbst, die der rechte Medienkonzern Chosun Media lanciert hatte, und die offenbar dazu gedacht war, Kritik an der Behandlung der Frauenmannschaft vom Tisch zu fegen. Als Quellen dienten ...

