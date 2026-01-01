Gegründet 1947 Montag, 26. Januar 2026, Nr. 21
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
26.01.2026 / Thema / Seite 12

Ein braunes Nest

Ein neu aufgelegtes Buch veranschaulicht die Ausgrenzung und Verfolgung der Juden in dem bekannten Künstlerdorf Worpswede

Helmut Donat
Im Sommer 2010 machten zwei Frauen einen Spaziergang durch das berühmte, nahe bei Bremen gelegene »Künstlerdorf« Worpswede. Die eine, Christa Meiners-DeTroy, hier 1928 geboren und aufgewachsen, lebte damals schon mehr als 60 Jahre in den USA. Die andere, Anning Lehmensiek, Jahrgang 1942, wohnte seit langem im Teufelsmoor, nicht weit weg. Die Auseinandersetzung mit der Schoah hat die beiden Frauen zusammengeführt – sie waren auf der Suche nach Juden im Künstlerort. S...

Artikel-Länge: 23426 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe