Das Gefangenentheater »Aufbruch« gefällt mit einer weiteren Aufführung, dieses Mal mit Samuel Becketts »Warten auf Godot« in der Berliner Justizvollzugsanstalt Plötzensee. Der Kultursaal der Anstalt wurde zu einem Theater umgebaut, da kann man jetzt das vielleicht langweiligste Stück der Theatergeschichte sehen – ohne sich zu langweilen. Die Aufführung, entnimmt man dem Programmheft, hat Tradition: Als einmal in Schweden der Versuch gewagt wurde, Gefangene auf Godot...

