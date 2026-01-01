Am Montag beginnt die fünfte Verhandlungsrunde der Sozialwirtschaft in Österreich. Kommt es zu keiner Lösung, wird ab Mittwoch zu einem dreitägigen Streik aufgerufen. Durchaus wahrscheinlich ist dieser, denn die Positionen liegen weit auseinander. Nach vier gescheiterten Runden und zwei Streikwellen der rund 130.000 Beschäftigten in Pflege, Gesundheit und sozialen Einrichtungen fanden sich im Saal der Arbeiterkammer Steiermark in Graz am vergangenen Mittwoch rund 50...

Artikel-Länge: 3692 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.