26.01.2026 / Ausland / Seite 7

Kampf um Petros Erbe

Kolumbiens Linke versucht sich vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen breiter aufzustellen

Nils Heidenreich, Bogotá
In Kolumbien nimmt der Wahlkampf Fahrt auf. Denn schon im März wird über ein neues Parlament abgestimmt, im Mai über das höchste Amt im Staat. Iván Cepeda, aktuell Senator und Präsidentschaftskandidat des linken Bündnisses Pacto Histórico, eröffnete am Dienstag in einem marginalisierten Bezirk Bogotás offiziell seine Kampagne, nachdem er bereits eine Tour durch den Süden des Landes absolviert hatte. Im Viertel Kennedy war er aufgewachsen als Sohn von Manuel Cepeda V...

