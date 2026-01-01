Gegründet 1947 Montag, 26. Januar 2026, Nr. 21
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
26.01.2026 / Ausland / Seite 6

»Weiter so« mit Tô Lâm

Vietnam: Generalsekretär auf Parteitag der Kommunisten wiedergewählt

Gerhard Feldbauer
Fünf Tage intensiver, ernsthafter und methodischer Arbeit für eine Strategie der kommenden fünf Jahre: Am Freitag ist der 14. Kongress der Kommunistischen Partei Viet­nams (KPV), der unter dem Motto »Solidarität – Demokratie – Disziplin – Durchbruch – Entwicklung« stand, früher als geplant in Hanoi zu Ende gegangen. Dabei wurde Generalsekretär Tô Lâm einstimmig von den 180 Mitgliedern des Zentralkomitees wiedergewählt. In einer Resolution wird betont, dass der Parte...

