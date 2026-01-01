Gegründet 1947 Montag, 26. Januar 2026, Nr. 21
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
26.01.2026 / Inland / Seite 4

Retter gesucht

Frankfurt am Main: Dem Club Voltaire droht das Aus. Die Aktiven wollen das nicht hinnehmen

Gert Hautsch,
Die Option »das war’s dann eben« stand nicht zur Debatte. Am Wochenende hatte der legendäre Club Voltaire in Frankfurt am Main zur außerordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Der Anlass war dramatisch, denn das Haus, in dem der Club seit 1962 »residiert«, soll verkauft werden. Ein Geschwisterpaar hat geerbt und will nun Geld sehen, der Mietvertrag wird nicht verlängert, Ende 2026 soll Schluss sein. Oder doch nicht? Die Aktiven des Clubs wollen sich damit nic...

Artikel-Länge: 3722 Zeichen

