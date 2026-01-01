Weißes Rauschen Am Horn von Afrika habe sich die Apartheid umgestülpt: Laut Weißem Haus werden dort nun die Weißen drangsaliert. Schweiz 2025. NZZ-Format. Trumps erfundener Genozid: Wie der US-Präsident Südafrikas Gewaltproblem verzerrt. 3sat, Sa., 19.10 Uhr Sängerkrieg für den Frieden »Frag mich, was ein Leben wert ist / Die sitzen in Palästen und dann reden sie von Wehrpflicht« (Disarstar): Auch wenn noch kein Song einen Frieden erzwungen hat, stört das Antikriegs...

