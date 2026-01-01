Einer von ihm selbst angefertigten autobiographischen Skizze für die »Fünfte Original-Ausgabe« der von Friedrich Arnold Brockhaus herausgegebenen »Allgemeinen deutschen Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände«, mit der E. T. A. Hoffmann im August 1818 der Bitte des Verlegers um »Notizen« über »seine Lebensverhältnisse« entsprach, lässt sich entnehmen, dass er sich selbst zu diesem Zeitpunkt noch nicht als bedeutenden Autor seiner Zeit wahrnahm: Er sei 1776 »zu K...

Artikel-Länge: 21317 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.