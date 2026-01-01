Ich meine, es war 2005, da hielt ich im Frankfurter Literaturhaus die Geburtstagsrede auf ihn, auf seinen Wunsch. Es war ein vornehmes Fest, auf dem Hermann ein bisschen verloren wirkte. Im Sommer 2012 trafen wir uns hier im Fränkischen, um die Ecke, in Hilpolts...

Artikel-Länge: 876 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.