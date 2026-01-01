Gegründet 1947 Sa. / So., 24. / 25. Januar 2026, Nr. 20
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
24.01.2026 / Inland / Seite 5

Ganztags ist nicht gleich besser

Verwahrung statt pädagogischer Qualität: Rechtsanspruch auf Schulplatz von früh bis spät im Primarbereich vielfach nicht erfüllbar

Ralf Wurzbacher
Hurra, heute ist Penne, und das sogar bis 16 Uhr! Ob sich wohl alle Kinder so auf die Ganztagsschule freuen? Vielleicht schon bald wird das Modell die Regel sein. Ab 1. August 2026 haben alle neuen Erstklässler in Deutschland einen Rechtsanspruch darauf. Planmäßig bis zum Schuljahr 2029/30 soll der ganze Primarbereich auf Früh-bis-spät-Betreuung umgestellt sein. Womit nach Verlautbarungen der politisch Verantwortlichen ein großer Schritt in Richtung mehr Bildungsger...

Artikel-Länge: 4193 Zeichen

