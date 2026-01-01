Trotz erheblicher Kritik seitens der AfD hat der österreichische Faschist Martin Sellner in Brandenburg einen Vortrag zu seinem »Remigrationskonzept« gehalten. Die Veranstaltung fand am Donnerstag abend in Anwesenheit von Medien und rund 100 Gästen in einem ausgedienten, unbeheizten Autohaus nahe der Autobahn bei Vetschau im Spreewald statt. Anwesend war auch die Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Lena Kotré. Das überparteiliche Bündnis »Vetschau für alle« protes...

Artikel-Länge: 3531 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.