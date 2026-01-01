Gegründet 1947 Sa. / So., 24. / 25. Januar 2026, Nr. 20
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
24.01.2026 / Inland / Seite 4

»Remigration« im Autohaus

Brandenburg: Vortrag von Martin Sellner sorgt für Spannungen innerhalb der AfD

Paul Neumann
Trotz erheblicher Kritik seitens der AfD hat der österreichische Faschist Martin Sellner in Brandenburg einen Vortrag zu seinem »Remigrationskonzept« gehalten. Die Veranstaltung fand am Donnerstag abend in Anwesenheit von Medien und rund 100 Gästen in einem ausgedienten, unbeheizten Autohaus nahe der Autobahn bei Vetschau im Spreewald statt. Anwesend war auch die Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Lena Kotré. Das überparteiliche Bündnis »Vetschau für alle« protes...

