Gegründet 1947 Freitag, 23. Januar 2026, Nr. 19
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
23.01.2026 / Feuilleton / Seite 10

Daddy will Eis

Geraune

Stefan Heidenreich
So ungefähr muss Elitenüberproduktion wohl aussehen. Wie Trump in Davos. »Dann habe ich mir gestern Emmanuel Macron angeschaut. Mit seiner schönen Sonnenbrille. Was ist passiert? habe ich mich gefragt.« Um Viertel nach drei sollte Schluss sein, kurz vor vier labert der Typ noch immer. Man gewöhnt sich an die monotone Stimme, wie sie im inneren Monolog quer durchs Gemüsebeet seiner Hirnwindungen streunt. Davos-Filibuster. Wer würde es wagen, ihm ein Limit zu setzen? ...

Artikel-Länge: 4462 Zeichen

