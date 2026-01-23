Gegründet 1947 Freitag, 23. Januar 2026, Nr. 19
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
23.01.2026 / Ausland / Seite 7

Kobani unter islamistischer Belagerung

Nordsyrien: Vom IS-befreite Stadt erneut bedroht. Kurdische Frauenverteidigungseinheiten halten stand, ohne Wasser und Strom

Ina Sembdner
Der Belagerungsring um die am 26. Januar 2015 vom »Islamischen Staat« (IS) befreite Stadt Kobani wird von den Islamisten immer enger gezogen, während Zehntausende Kurden im Norden Syriens auf der Flucht sind. »Ganze Städte und Regionen sind eingekesselt und von der Außenwelt abgeschnitten, so dass keine Medikamente, Lebensmittel oder Treibstoff hineingelassen werden«, warnte nicht nur die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) am Donnerstag. Die Demokratische Selbs...

