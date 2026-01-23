Der Belagerungsring um die am 26. Januar 2015 vom »Islamischen Staat« (IS) befreite Stadt Kobani wird von den Islamisten immer enger gezogen, während Zehntausende Kurden im Norden Syriens auf der Flucht sind. »Ganze Städte und Regionen sind eingekesselt und von der Außenwelt abgeschnitten, so dass keine Medikamente, Lebensmittel oder Treibstoff hineingelassen werden«, warnte nicht nur die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) am Donnerstag. Die Demokratische Selbs...

Artikel-Länge: 4514 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.