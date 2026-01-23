Territoriale Unversehrtheit, staatliche Souveränität, das Angriffsverbot. Das Einmaleins des Völkerrechts wird durch Israels Regierung permanent ignoriert – nicht erst seit der jüngsten Eskalation imperialer Großmachtpolitik durch US-Präsident Donald Trump. Am Mittwoch hat die israelische Armee vier Übergänge an der syrisch-libanesischen Grenze bombardiert. Diese seien von der Hisbollah »zum Schmuggel von Waffen genutzt worden«, so der Armeesprecher Avichai Adraee i...

