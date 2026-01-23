An diesem Freitag will Japans rechte Premierministerin Takaichi Sanae das Unterhaus auflösen und für den 8. Februar Neuwahlen ausschreiben – nur rund 15 Monate nach den letztmaligen. Die offizielle Ankündigung erfolgte am Montag, doch ernstzunehmende Gerüchte darüber kursierten bereits seit Anfang des Monats. Vorab hagelte es deshalb Kritik von links: Takaichi wolle bloß ihre hohen Popularitätswerte ausnutzen, bevor sie in der kommenden Legislaturperiode aufgrund ne...

