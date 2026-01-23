Die Aufarbeitung der sogenannten Ascherbaidschan-Affäre ist wieder einen Schritt vorangekommen. Am Donnerstag hat das Oberlandesgericht München den früheren CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Fischer aus Karlsruhe wegen »Bestechlichkeit von Mandatsträgern« zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der heute 59 Jahre alte Fischer von der aserbaidschanischen Regierung jahrelang Geld erhalten und sich im...

