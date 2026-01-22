Wer kennt es nicht? Sein oder Nichtsein, das ist hier … ja, ja, »Hamlet« ist eines der berühmtesten der alle nicht eben unbekannten Shakespeare-Dramen. Der schrieb sein Stück 1601, gedruckt wurde es 1604. Seitdem hat eine Vielzahl von Premiummimen den zaudernden Dänenprinzen gegeben, der den Tod seines Vaters rächen will. In moderner Zeit interpretierten ihn in England Laurence Olivier und Peter O’Toole kongenial, im deutschsprachigen Raum ließen Oskar Werner und Ma...

Artikel-Länge: 2807 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.