Gegründet 1947 Donnerstag, 22. Januar 2026, Nr. 18
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
22.01.2026 / Feuilleton / Seite 11

Wie Shakespeare zu seinem Hamlet kam

Taschentücher raus: Filmregisseurin Chloé Zhao macht jetzt in Weltliteratur

Marc Hairapetian
Wer kennt es nicht? Sein oder Nichtsein, das ist hier … ja, ja, »Hamlet« ist eines der berühmtesten der alle nicht eben unbekannten Shakespeare-Dramen. Der schrieb sein Stück 1601, gedruckt wurde es 1604. Seitdem hat eine Vielzahl von Premiummimen den zaudernden Dänenprinzen gegeben, der den Tod seines Vaters rächen will. In moderner Zeit interpretierten ihn in England Laurence Olivier und Peter O’Toole kongenial, im deutschsprachigen Raum ließen Oskar Werner und Ma...

Artikel-Länge: 2807 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe