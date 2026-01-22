Bruce Springsteen hat gegen Präsident Trump und seine Administration mehr ausgeteilt, als je zuvor. Bei einem Überraschungskonzert in Red Bank in New Jersey, dem Heimatstaat des Rocksängers, erklärte er am Sonnabend, dass die grundlegenden Werte des Landes »nie zuvor so gefährdet waren wie jetzt«. Unter dem Jubel des Publikum sagte er: »Wenn ihr an die Demokratie glaubt, an Freiheit, wenn ihr glaubt, dass die Wahrheit immer noch wichtig ist und es Wert ist, sie zu v...

