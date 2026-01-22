Gegründet 1947 Donnerstag, 22. Januar 2026, Nr. 18
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
22.01.2026 / Feuilleton / Seite 10

Ein Wundertänzer

Der Hamburger Ballettstar Alexandr Trusch sprang beim Semperoper Ballett in Dresden als »Nijinsky« für einen erkrankten Kollegen ein

Gisela Sonnenburg
So ist das manchmal in der Kunst. Ein Tänzer erkrankt – und derjenige, der für ihn einspringt, macht die Show zur Sensation. Der Unglückliche heißt James Kirby Rogers. Beim Semperoper Ballett in Dresden arbeitete er hart für die Rolle des »Nijinsky« im gleichnamigen Ballett von John Neumeier. Er tanzte sie schon – doch jetzt hat die Grippe ihn erwischt. Wir wünschen gute Genesung, in aller Ruhe. Denn der Glückliche, der für ihn einspringen durfte, heißt Alexandr Tru...

Artikel-Länge: 2572 Zeichen

