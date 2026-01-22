Schon in seiner ersten Amtszeit bezeichnete US-Präsident Donald Trump Somalia als »Failed State« – am Dienstag setzte er in seiner Regierungserklärung noch einen drauf und sprach dem Land am Horn von Afrika ab, überhaupt ein solches zu sein. »Sie hatten nie Geld. Sie hatten nie ein Leben. Sie hatten nie eine Regierung. (…) Sie haben nichts, was einem Land ähnelt.« Und an anderer Stelle weiter: »Sie haben keine Polizei. Sie haben kein Militär. Sie haben nichts. Sie h...

Artikel-Länge: 2536 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.