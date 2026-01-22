Die Meldung schlug am Dienstag nachmittag in Den Haag ein wie eine Bombe: Sieben Abgeordnete verlassen die PVV von Geert Wilders. Damit verliert der ewige Hoffnungsträger der niederländischen Ultrarechten mehr als ein Viertel seiner Fraktion. Schlimmer noch für ihn: Es handelt sich keineswegs um Hinterbänkler. Die Dissidenten werden gemeinsam als eigene Fraktion weitermachen und wollen eine neue Partei gründen. Im Gespräch ist der Name Nederlandse Vrijheids Allianti...

Artikel-Länge: 2505 Zeichen

