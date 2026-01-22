Österreich soll kriegstüchtig gemacht werden: Dieses Ziel verfolgte bereits die Vorgängerregierung. Die aktuelle Dreierkoalition aus konservativer ÖVP, Sozialdemokraten und liberalen Neos plant in diesem und den kommenden Jahren Milliardeninvestitionen in neues, schweres Gerät und in Infrastruktur. Wie die von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) eingesetzte Wehrdienstkommission am Dienstag bei der Veröffentlichung ihres Berichts mitteilte, soll auch der heu...

Artikel-Länge: 4052 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.