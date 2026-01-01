Der US-Finanzminister ist um Beschwichtigung bemüht. Der US-Anleihemarkt sei der Markt mit der »weltweit besten Performance« und er erwarte, dass die Regierungen europäischer Länder an den Anleihen festhalten wollten, sagte Scott Bessent beim Weltwirtschaftsforum in Davos am Dienstag. Er wies damit Vermutungen zurück, dass europäische Länder im Streit um Grönland als Vergeltungsmaßnahme US-Staatsanleihen abstoßen könnten. Am Mittwoch legte er nach und teilte gegen D...

