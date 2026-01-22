Wer es immer noch wagt, sich in Deutschland öffentlich für die Freiheit Palästinas vom Fluss bis zum Meer auszusprechen, muss weiterhin mit staatlicher Repression rechnen – trotz uneindeutiger Rechtslage. Den Freispruch eines Demonstranten vom Juli 2025 hat das Berliner Kammergericht am Dienstag unter Verweis auf Rechtsfehler aufgehoben. Damit wird die Verhandlung zur erneuten Entscheidung an eine andere Abteilung des Amtsgerichts Tiergarten zurückverwiesen, wie ein...

Artikel-Länge: 3981 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.