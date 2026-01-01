Gegründet 1947 Donnerstag, 22. Januar 2026, Nr. 18
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
22.01.2026 / Inland / Seite 4

Juristische Extrarunde angeordnet

Wegen Rechtsfehlern: Gericht hebt »From the river to the sea«-Freispruch auf

Max Grigutsch
Wer es immer noch wagt, sich in Deutschland öffentlich für die Freiheit Palästinas vom Fluss bis zum Meer auszusprechen, muss weiterhin mit staatlicher Repression rechnen – trotz uneindeutiger Rechtslage. Den Freispruch eines Demonstranten vom Juli 2025 hat das Berliner Kammergericht am Dienstag unter Verweis auf Rechtsfehler aufgehoben. Damit wird die Verhandlung zur erneuten Entscheidung an eine andere Abteilung des Amtsgerichts Tiergarten zurückverwiesen, wie ein...

Artikel-Länge: 3981 Zeichen

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

