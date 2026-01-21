Ach, Altenberg. Beim Weltcup am vorigen Wochenende war die Bobwelt wieder in Ordnung: Fast alles gewannen die Deutschen. Wie gewohnt. Die 1.413 Meter lange Rennschlitten- und Bobbahn im Sächsischen ist eine besondere. Sie wurde zu DDR-Zeiten unter Aufsicht des MfS errichtet und nach einigen Fahrten wieder umgebaut, da die Kurven sogar von Spitzensportlern wie Wolfgang Hoppe nicht beherrschbar waren. Heute hat sie 17 Kurven und gehört zu den anspruchsvollsten Eisbahn...

