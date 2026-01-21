Mal wieder was zu feiern

Einen wunderschönen guten Morgen! Englands Rekordmeister Manchester United belohnte sich zum 148jährigen Klubjubiläum am 22. Spieltag der Premier League mit einem glorreichen 2:0-Erfolg in Old Trafford gegen den ewigen Stadtrivalen Manchester City von Josep Guardiola. Erwartet worden war ein Kantersieg der Citizens, die zuletzt dreizehn Mal hintereinander gewonnen hatten, während ManU von einer Krise in die nächste schlitterte, sich nun jedoch eventuell freigeschoss...

