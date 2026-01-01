Königin der Hanse Gut 22 Millionen Bruttotonnen wurden im Lübecker Hafen 2023 umgeschlagen. Gerät das Löschen ins Stocken, werden Lieferketten unterbrochen. BRD 2024. Die Nordstory. Logistikprofis im Port of Lübeck. NDR, 14.00 Uhr Cooles Planschen Am Rande des Südpolarmeeres tummeln sich jene, denen die Kälte nichts anhaben kann: See-Elefanten, Seebären und Schwertwale. Frankreich 2025. Tiere im Sturm. Gefürchtete Meeresräuber. Arte, 18.35 Uhr Gasfreundlich Derweil ...

