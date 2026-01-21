Auch das ist Ambient: nicht die Schaffung einer Umgebung, sondern ihre Verarbeitung. Claire Rousay behauptet, sie nehme 24 Stunden am Tag auf, was um sie herum passiert. Selbst, wenn das um den Fa ktor zehn übertrieben wäre, käme einiges an Rohmaterial zusammen. Nachdem Rousay sich zuletzt in Richtung autogetuntes Songwritertum bewegt hatte, ist sie mit dem Album »A Little Death« wieder bei ihrem »Kerngeschäft«, wie es im Marketingsprech heißt, angelangt. Sie vollen...

Artikel-Länge: 3467 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.