21.01.2026 / Kapital & Arbeit / Seite 8

Kohle bleibt im Schacht

Letzte Steinkohlemine Tschechiens schließt nach 250 Jahren des Bergbaus

Dieter Reinisch
Ende Januar geht in Tschechien eine Ära zu Ende: Nach 250 Jahren verabschiedet sich das Land vom Kohleabbau. Die letzte Steinkohlemine des Landes wird geschlossen. Die Schließung war lange angekündigt, kommt für manche dennoch überraschend. Denn seit dem 15. Dezember 2025 ist Petr Macinka von der kleinen Autofahrerpartei (Motoristé sobě) nicht nur Vizepremier, sondern auch Außen- und Umweltminister im Kabinett von Andrej Babiš. Die Autofahrerpartei erreichte bei den...

