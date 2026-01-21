Der Aufstand im Iran, der mehr in westlichen Medien als auf den Straßen und Plätzen des Landes stattfand, scheint zusammengebrochen. Seit vier Tagen wurden keine Demonstrationen mehr gemeldet. Die Einsatzkräfte der Islamischen Republik gaben Massenverhaftungen bekannt von »Terroristen«, »Unruhestiftern« und Angehörigen von »Terrorzellen« der Monarchisten und der unter verschiedenen Namen agierenden »Volksmudschaheddin«. Es sind Zahlen aus einzelnen Provinzen, keine ...

Artikel-Länge: 4041 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.