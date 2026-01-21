Gegründet 1947 Mittwoch, 21. Januar 2026, Nr. 17
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
21.01.2026 / Ausland / Seite 6

Flüchtlingsabwehr mit Milizen

Italien soll Truppen in Ostlibyen ausbilden, um die Auslagerung des EU-Grenzregimes voranzutreiben

Gerhard Feldbauer
Wie die italienische Zeitschrift Contropiano am Montag enthüllt hat, bildet Rom Soldaten der Milizen von General Khalifa Haftar aus – Haftar kontrolliert den östlichen Landesteil Libyens. Die EU finanziere Contropiano zufolge die Ausbildung. Außerdem plane Brüssel, das »Tripolis-Modell«, wonach Schleuser für die Festhaltung von Migranten bezahlt werden, auch in der von Haftar kontrollierten Region Kyrenaika zur Anwendung zu bringen. Die EU wolle demnach mindestens d...

