Bei einem Pressegespräch am Montag in Duisburg brachte Verdi-Gewerkschafter Niels-Holger Schmidt den Kern des Konflikts auf den Punkt: »Ist man bereit, auf Augenhöhe mit den Beschäftigten zu reden?« Gemeint sind die Duisburger Hafen AG (Duisport) und die Logistikfirma Rhenus. Beide verweigern bislang Gespräche über einen Tarifvertrag für die Hafenarbeiter. Besonders brisant: Die Duisport‑Tochterunternehmen, darunter die Duisport Logistics and Port Services (DLPS), g...

Artikel-Länge: 3778 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.