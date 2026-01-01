Laut einer Umfrage der Bild glauben 52 Prozent der deutschen Bevölkerung, dass Wladimir Putin »uns« in den nächsten Jahren angreifen wird – was immer sie sich darunter vorstellen: ihr Haus mit Vorgarten oder ihre »bunte Lebensart« mit Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, Mülltrennen und korrektem Gendern. In der nationalen Öffentlichkeit hat man sich viel Mühe gegeben, damit die Menschen sich die anstehende Kriegsfrage so vorstellen und ihr eigenes kleines Leben mit de...

