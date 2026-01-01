Während der Terror der US-Einwanderungspolizei in Minnesota anhält, hat das Pentagon rund 1.500 aktive Soldaten angewiesen, sich für einen möglichen Einsatz in dem US-Bundesstaat bereitzuhalten. Dort führen Bundesbehörden laut eigenen Angaben die bislang größte Einwanderungskontrollaktion durch. Seitdem protestieren die Anwohner wütend gegen den Einsatz, ein Widerstand, der sich noch verstärkte, nachdem ein ICE‑Beamter am 7. Januar die 37jährige Renée Good tötete. Z...

