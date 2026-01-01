Die Vernachlässigung des Bildungswesens, neuerdings auch wieder zugunsten der Hochrüstung, zeigt sich auch darin, dass es in Deutschland mehr private und weniger öffentliche Schulen gibt. Im Schuljahr 2024/25 waren 3.800 allgemeinbildende Schulen in privater Trägerschaft, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Das entspricht einem Anteil von rund zwölf Prozent. Damit ist die Anzahl in den vergangenen zehn Jahren um sieben Prozent gestiegen....

