Gegründet 1947 Mittwoch, 21. Januar 2026, Nr. 17
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
21.01.2026 / Thema / Seite 12

Toxischer Glaube

In christlich-fundamentalistischen Freikirchen ist die Rolle von Mädchen und Frauen streng limitiert. »Purity Culture« heißt diese Bewegung. Aussteigerinnen berichten von schweren Traumata

Florian Osuch
In den USA ist die »Keuschheitsbewegung« für Mädchen und junge Frauen innerhalb des evangelikalen Spektrums fest etabliert. Neben einem sexualpädagogischen ist die Purity Culture auch ein politisches Phänomen. In den vergangenen Jahren griff unter anderem Charles James »Charlie« Kirk die Purity Culture auf. Für seine Jugendorganisation »Turning Point USA« (TPUSA) gehören Sexualmoral, Familie und nationale Identität zusammen. »Sexuelle Reinheit« solle die moralische ...

Artikel-Länge: 20315 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe