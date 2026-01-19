Volle Distanz, volle Power – und doppelter Triumph. Kurz: Freddy Kiwitt ist am Ziel. Der Superweltergewichtler (unter 70kg) verteidigte am Sonnabend abend seinen WBF-WM-Titel und holte sich den WBO-Global-Gürtel dazu. In der GP Joule Arena vor 1.500 Zuschauern, dort, wo sonst die Spieler der SG Flensburg-Handewitt auf Torejagd gehen. Die Handballhölle als Boxtempel. Der 35jährige Lokalmatador (29–3) hatte Suleiman Jafaru (18–1) aus Nigeria vor den Fäusten. Es war da...

Artikel-Länge: 3034 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.