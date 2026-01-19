Gegründet 1947 Montag, 19. Januar 2026, Nr. 15
19.01.2026 / Sport / Seite 16

Handballhölle wird Boxtempel

Flensburg: Lokalmatador Freddy Kiwitt triumphiert doppelt im Superweltergewicht

Oliver Rast
Volle Distanz, volle Power – und doppelter Triumph. Kurz: Freddy Kiwitt ist am Ziel. Der Superweltergewichtler (unter 70kg) verteidigte am Sonnabend abend seinen WBF-WM-Titel und holte sich den WBO-Global-Gürtel dazu. In der GP Joule Arena vor 1.500 Zuschauern, dort, wo sonst die Spieler der SG Flensburg-Handewitt auf Torejagd gehen. Die Handballhölle als Boxtempel. Der 35jährige Lokalmatador (29–3) hatte Suleiman Jafaru (18–1) aus Nigeria vor den Fäusten. Es war da...

