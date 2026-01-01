Gegründet 1947 Montag, 19. Januar 2026, Nr. 15
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
19.01.2026 / Feuilleton / Seite 10

Immerhin ein Lichtblick

Prätentiöse Dutzendware: Die Bestsellerverfilmung »The Housemaid – Wenn sie wüsste«

Marc Hairapetian
Manchmal kann auch die wiedererlangte Freiheit ein Gefängnis sein. Die 27jährige Millie Calloway (Sydney Sweeney) war in Haft, weil sie einen Mann daran gehindert hatte, ihre Freundin anzugreifen. Nachdem sie ihren Job und ihre Wohnung verloren hat, lebt sie im Auto, ist verzweifelt auf Jobsuche und findet schließlich eine Anstellung auf Long Island als Hausmädchen bei der wohlhabenden Familie Winchester. Ihr werden auch Unterkunft und Verpflegung geboten. Also best...

Artikel-Länge: 2666 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe