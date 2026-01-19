Guatemalas Präsident Bernardo Arévalo hat am Freitag den Regierungsbericht über die erste Hälfte seiner Amtszeit vorgestellt. Bei der Präsentation am Rande des Platzes der Verfassung betonte Arévalo Fortschritte seiner Regierung im sozialen Bereich. So seien an 22.200 der rund 36.000 öffentlichen Schulen Renovierungsarbeiten durchgeführt worden, die einen »Schulbesuch in Würde« ermöglichten. 500 weiterführende Schulen haben im vergangenen Jahr ihren Betrieb aufgenom...

Artikel-Länge: 4056 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.