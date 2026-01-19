Gegründet 1947 Montag, 19. Januar 2026, Nr. 15
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
19.01.2026 / Ausland / Seite 7

Gemischte Bilanz in Guatemala

Arévalo betont zur Halbzeit seiner Regierungsperiode soziale Fortschritte. Bauernverbände üben Kritik

Thorben Austen, Guatemala-Stadt
Guatemalas Präsident Bernardo Arévalo hat am Freitag den Regierungsbericht über die erste Hälfte seiner Amtszeit vorgestellt. Bei der Präsentation am Rande des Platzes der Verfassung betonte Arévalo Fortschritte seiner Regierung im sozialen Bereich. So seien an 22.200 der rund 36.000 öffentlichen Schulen Renovierungsarbeiten durchgeführt worden, die einen »Schulbesuch in Würde« ermöglichten. 500 weiterführende Schulen haben im vergangenen Jahr ihren Betrieb aufgenom...

Artikel-Länge: 4056 Zeichen

