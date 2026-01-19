Gegründet 1947 Montag, 19. Januar 2026, Nr. 15
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
19.01.2026 / Ausland / Seite 6

Angriffe auf eigene Bürger

Nach den tödlichen Schüssen eines ICE-Beamten auf Renée Good nimmt die US-Regierung den Täter in Schutz

Mumia Abu-Jamal
Die schockierende Ermordung der 37jährigen Renée Nicole Good durch einen anmaßenden Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE ist ein trauriges, aber sehr reales Zeugnis unserer Zeit. Die Vereinigten Staaten sind durch Konflikte in einer Vielzahl gesellschaftlich relevanter Fragen gespalten. Dies ist vor allem auf die Art und Weise zurückzuführen, wie die Behörden in der alltäglichen Praxis tatsächlich mit Migrantinnen und Migranten umgehen, und weniger auf die fremde...

Artikel-Länge: 3910 Zeichen

Uneingeschränkter Zugriff auf alle Inhalte: Erleben Sie die Tageszeitung junge Welt in gedruckter oder digitaler Form – oder beides kombiniert.

Nachrichtenauswahl und -aufbereitung erfordern finanzielle Unterstützung. Die junge Welt finanziert sich größtenteils durch Abonnements. Daher bitten wir alle regelmäßigen Leser unserer Artikel um ein Abonnement. Für Neueinsteiger empfehlen wir unser Online-Aktionsabo: Einen Monat lang die junge Welt als Onlineausgabe bereits am Vorabend auf jungewelt.de und als App für nur sechs Euro lesen. Das Abo endet automatisch, keine Kündigung erforderlich.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Abo abschließen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90 €, ermäßigt: 19,90 €
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90 €, ermäßigt: 38,90 €
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe